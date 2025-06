Investigado por crimes no Pará, ‘Cachorrão’ morre em confronto com a PM no Maranhão

Um homem identificado como Thiago Costa, mais conhecido como “Cachorrão”, morreu durante uma intervenção policial no estado do Maranhão. A ação ocorreu na quarta-feira (4), quando o suspeito teria trocado tiros com uma equipe do 31º Batalhão da Polícia Militar (31º BPM), no bairro São José, no município de Carutapera. Thiago era investigado por diversos crimes envolvendo roubos e tráfico de drogas no Pará.

Segundo informações da polícia, a guarnição realizava diligências após receber denúncias sobre um homem armado na região. Durante a ação, os agentes identificaram que se tratava de “Cachorrão”, apontado como um indivíduo de alta periculosidade, com várias passagens pela polícia. De acordo com os relatos preliminares, o suspeito teria percebido a chegada dos policiais e fugido para uma área de mata e mangue. No local, ainda segundo a PM, ele teria atirado contra os agentes. Durante o confronto, “Cachorrão” foi baleado e não resistiu aos ferimentos.

Imagens que circulam nas redes sociais mostram o suspeito sendo carregado por policiais e moradores, e colocado em uma viatura. Com ele, os policiais apreenderam um revólver calibre .38 e cinco munições deflagradas.

Quando morava no Pará, na cidade de Viseu, nordeste do estado, “Cachorrão” era investigado por envolvimento em assaltos na BR-308 e por tráfico de drogas. Após se mudar para o Maranhão, passou a ser investigado por uma tentativa de homicídio na Praça de Eventos de Carutapera, onde um homem foi baleado com quatro tiros. Também era suspeito de envolvimento em uma tentativa de latrocínio contra um policial, em uma emboscada na estrada que dá acesso ao povoado Forquilha.

A Redação Integrada de O Liberal solicitou mais informações sobre o caso à Polícia Civil do Maranhão e aguarda retorno.