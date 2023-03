Foragido é encontrado morto em matagal de Marabá

José Leandro Lopes da Conceição, de 31 anos, foi encontrado morto na tarde de quarta-feira (1º) em um matagal localizado no final da Magalhães Barata, perto de um campinho de futebol, em Marabá, sudeste do Pará. Ele seria foragido do sistema penitenciário. Motivações e autorias do crime não foram reveladas. As informações são do Correio de Carajás.

VEJA MAIS

Moradores foram responsáveis por encontrar o cadáver de José e perceberam marcas de pancadas no rosto dele. Ele estava com a calça arreada e sem sapatos, quando foi achado morto.

A Polícia Militar foi acionada e isolou a área para que a cena do crime fosse preservada. A Polícia Civil esteve no local com uma equipe da Delegacia de Homicídios.

José era preso da Unidade Semiaberto Masculino de Marabá (USMM). Ele teria a saído para trabalhar, mas não retornou para cumprir o restante da pena. O foragido respondia pelo crime de roubo majorado – assalto a mão armada – em processo de abril de 2018.

A redação integrada de O Liberal solicitou mais detalhes sobre o caso à PC e a Secretaria de Estado de Administração Penitenciária (Seap).