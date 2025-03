Foragido da justiça que planejava assalto a comércio é preso em Ananindeua

Saymon da Silva Reis, que estava foragido do Sistema Penitenciário, foi preso na tarde desta terça-feira (18), no conjunto Carnaúba, bairro Jaderlândia, em Ananindeua. De acordo com informações da Polícia Militar, a captura ocorreu após informações do Centro de Inteligência da PM indicarem que o suspeito havia adquirido uma arma de fogo e planejava um assalto a um comércio da área.

Diante das informações, as guarnições montaram uma operação e se deslocaram até a Alameda B, onde o suspeito foi localizado. Ao perceber a chegada da polícia, Saymon tentou fugir pulando quintais de residências, mas foi cercado e capturado em uma área de mata.

Segundo a PM, além de estar foragido do Sistema Penitenciário, Saymon possuía um mandado de prisão em aberto expedido pela Vara de Execuções Penais da Região Metropolitana. Ele também é apontado como participante de diversos assaltos, entre eles o qual foi registrado este ano em um supermercado no bairro Águas Lindas.

Após a prisão, o suspeito foi encaminhado à Seccional da Cidade Nova, onde os procedimentos legais foram realizados.