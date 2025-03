Médico é preso por aborto clandestino e armazenamento de pornografia infantil em Belém

Um médico, cuja identidade não foi divulgada, foi preso em flagrante na manhã desta terça-feira (18) durante uma operação policial que investigava crimes de aborto clandestino, exercício ilegal da profissão e armazenamento de material pornográfico infantojuvenil. A ação ocorreu em uma clínica no bairro da Marambaia, em Belém, e foi coordenada pela Delegacia do Consumidor, que integra a Divisão de Investigação e Operações Especiais (DIOE), da Polícia Civil do Pará (PCPA). O médico foi encaminhado para a delegacia e permanecerá à disposição da Justiça. As investigações seguem para identificar possíveis outras vítimas e envolvidos no caso.

A operação foi desencadeada após denúncias que apontavam a prática dos crimes. Durante o cumprimento do mandado de busca e apreensão, foi constatado que o local funcionava como uma clínica clandestina de aborto, onde o suspeito atuava sem autorização. Além disso, foram encontrados materiais que indicam o armazenamento de pornografia infantil.

“Foi constatado que funcionava uma clínica de aborto, que ele atuava como médico sem autorização, então, responderá também pelo exercício ilegal da profissão, e que ele armazenava conteúdo pornográfico infantil. O trabalho em conjunto com a perícia é essencial para que possamos ter todos os elementos de prova necessários para configurar o crime”, afirmou o delegado Yuri Vilanova, titular da Delegacia do Consumidor.

A Polícia Científica do Pará participou da operação por meio da Gerência de Perícias em Informática (GPI) e do Núcleo de Crimes Contra a Vida (NCCV). No local, foram apreendidos 12 dispositivos eletrônicos, incluindo 8 celulares, 1 tablet, uma máquina fotográfica, um equipamento de CFTV e um negativo de máquina fotográfica. Também foram recolhidos cadernos de anotações, medicamentos e equipamentos utilizados na prática do aborto.

De acordo com a perita criminal Samira Brício, gerente do GPI, as análises preliminares nos dispositivos apreendidos confirmaram a presença de um grande volume de material pornográfico, entre eles conteúdo infantojuvenil. “Com essas evidências encontradas, um laudo preliminar constatou o flagrante e, com isso, ele foi autuado. Os dispositivos coletados serão enviados para nosso laboratório, onde será feita a extração e uma análise mais minuciosa dos dados, e então será emitido um laudo definitivo”, explicou.