Técnica de enfermagem é detida e materiais usados em abortos ilegais são apreendidos em Salvaterra

Uma mulher de 77 anos foi detida suspeita de praticar abortos clandestinos na cidade de Salvaterra, no Marajó. A ação ocorreu no domingo (16/02), durante o cumprimento de um mandado de busca e apreensão pessoal e domiciliar. Na residência da investigada, que atua como técnica de enfermagem em um hospital do município, foram apreendidos aparelhos celulares e diversos materiais médicos e hospitalares, que seriam usados no procedimento do aborto ilegal.

A ação para deter a suspeita foi realizada pela Polícia Civil do Estado do Pará, por meio da Delegacia de Salvaterra, vinculada à Diretoria de Polícia do Interior (DPI). Durante as buscas na casa da suspeita, foram encontrados materiais como sondas foley em látex siliconizado, grampo umbilical, pomadas e ampolas de medicamentos.

A delegada responsável pelo caso, Carolina Bariane, conduziu a oitiva da suspeita que confessou a prática dos crimes. Na mesma oportunidade, a mulher foi informada sobre a decisão judicial decorrente das medidas cautelares contra ela, que determinavam o afastamento da função pública, a proibição de aproximação do hospital municipal e do contato com as testemunhas, todas representadas pela Polícia Civil do Estado do Pará.

"Nós recebemos uma denúncia da direção do hospital municipal e, de imediato, adotamos todas as providências investigativas necessárias. Por meio de diligências, conseguimos constatar que a pessoa responsável por praticar o crime seria uma idosa de 77 anos, técnica de enfermagem que trabalha no local há mais de 50 anos, e realizava o crime na sua própria residência. Conseguimos, também, reunir elementos que reforçam a materialidade e autoria dos crimes", explicou a delegada.

Os indiciamentos devidos serão realizados assim que a investigação for concluída. Já os materiais apreendidos serão enviados para perícia oficial. A mulher vai responder pela prática de aborto provocado por terceiro, artigo 126 do Código Penal Brasileiro. A grávida que procurou a técnica de enfermagem e se submeteu ao procedimento ilegal também será indiciada.