Foragido da justiça é preso em Ananindeua

Um homem identificado como Lelliton Leão de Souza foi preso na última terça-feira (19), em Ananindeua, durante uma operação entre as polícias civis da Delegacia do Aurá e Quatro Bocas. Lelliton foi encontrado em uma loja de venda de motocicleta. Recebeu voz de prisão e foi conduzido à unidade policial, ond​e foi possível confirmar um mandado de prisão em aberto existente contra ele. As autoridades policiais não forneceram detalhes sobre o crime praticado pelo rapaz.

VEJA MAIS

Lelliton foi submetido aos procedimentos legais e, posteriormente, colocado sob custódia da Secretaria de Estado de Administração Penitenciária (Seap), para ficar à disposição do Poder Judiciário.