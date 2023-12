Piloto de fuga suspeito de dar apoio na morte de empresário, em Santarém, é preso nesta sexta-feira

O piloto de fugaLeônidas dos Santos Galúcio, também conhecido como "Léo" ou "Olho de Gato", foi preso na manhã desta sexta-feira (22), em Santarém. Ele foi preso na Comunidade São Francisco da Água Azul e é suspeito de ter dado apoio a Marcos Alves da Silva, o "Xitola" em um assalto, no dia 6 de novembro, que terminou na morte do empresário Cláudio Cardoso da Silva, o "Kazuza", no Clube Panterão. As informações são do portal O Impacto.

No dia do crime, após um show que estava acontecendo na cidade, o suspeito aguardava o Márcio em um carro. Ele estava estacionado na avenida Plácido de Castro, no bairro Aparecida. Leônidas já tinha mandado de prisão preventiva decretado pelo crime de latrocínio. Na delegacia, o suspeito negou a participação no crime

A prisão foi realizada por equipes da Polícia Civil, Batalhão de Missões Especiais (2ª BME) e por militares do 35º Batalhão da Polícia Militar (35ª BPM). A Redação Integrada de O Liberal solicitou mais detalhes sobre o caso às polícias Civil e Militar. A reportagem aguarda retorno.

Sobre o caso

O empresário e produtor de shows Cláudio Cardoso da Silva, de 62 anos, conhecido pelo apelido de “Kazuza", foi morto com um tiro, na madrugada do dia 6 de novembro, durante uma tentativa de assalto a uma bilheteria de uma casa noturna, localizada no bairro Aparecida, em Santarém, no oeste do Pará.

Marcos Alves da Silva assumiu a autoria do assassinato do empresário "Kazuza", que foi preso no último dia 12 de dezembro. A partir de então, a polícia intensificou as buscas por Leônidas. As investigações continuaram a fim de identificar outros possíveis envolvidos no crime.