'Neymar do Pará' é preso por roubo de celular em Igarapé-Açu

Um jovem identificado como Tássio Nunes, mais conhecido como ‘Neymar’, foi preso pela Polícia Civil de Igarapé-Açu, na quarta-feira (20), suspeito de ser o autor de um roubo a uma mulher. Segundo as informações iniciais, ele seria morador do bairro de Uberlândia e ganhou o apelido por jogar em um time de futebol. Várias imagens de câmeras de segurança mostram o suspeito em uma bicicleta abordando a vítima.

No vídeo, a vítima aparece andando na rua e logo depois Neymar também surge trafegando em uma bicicleta. A vítima relatou às autoridades que o suspeito teria tomado o celular dela e fugiu rumo ao bairro Portelinha. Após a realização da ocorrência e por meio de imagens das câmeras e fotos, Neymar foi reconhecido pelas autoridades. A Polícia Militar e PC iniciaram as buscas pelo suspeito.

A Polícia civil representou pela prisão preventiva e o juiz deferiu. Neymar foi localizado e preso pelas autoridades. Na residência do suspeito, os PMs encontraram a bicicleta e a roupa usadas no dia do assalto. O suspeito já tinha saído do flagrante, pois o crime teria ocorrido três dias antes. Os agentes ainda recuperaram o celular da vítima. Neymar teria confessado o roubo e disse que não irá fazer novamente. Ele está à disposição da justiça.