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Polícia

Foragido da Justiça é encontrado dormindo em barraco de palha em Marabá

O investigado foi capturado nesta quinta-feira (26)

O Liberal
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Foragido da Justiça é encontrado dormindo em barraco de palha em Marabá. (Foto: Correio de Carajás)

Um homem identificado como Adriano Castro da Silva, de 22 anos, foi recapturado nas primeiras horas desta quinta-feira (26), no Núcleo São Félix, em Marabá, no sudeste do Pará. Contra ele havia um mandado de recaptura expedido pela Vara de Execução Penal do município, que foi cumprido pela Polícia Militar. O suspeito, que havia fugido enquanto cumpria pena por roubo, foi encontrado dormindo em um barraco de palha.

O suspeito foi localizado na Rua Zaqueu, em uma área de ocupação no Residencial Magalhães I. De acordo com a PM, equipes do 4º Batalhão chegaram ao paradeiro do suspeito após receberem informações anônimas, ainda na quarta-feira (25), indicando que Adriano estaria escondido em um barraco de palha na região.

Buscas foram realizadas ao longo de toda a quarta-feira, mas o foragido não foi encontrado naquele momento. Já por volta das 6h desta quinta-feira, os policiais retornaram ao local e conseguiram localizá-lo, enquanto ele dormia. Após ser abordado, Adriano foi preso e encaminhado à Delegacia de Polícia Civil de Marabá, onde permanece à disposição da Justiça.

"A Polícia Civil informa que o homem foi recapturado pela Polícia Militar e apresentado à Seccional de Marabá para os procedimentos cabíveis. Ele está à disposição da Justiça", comunicou.

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