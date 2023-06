Fiéis mortos no Pará: justiça mantém prisão de motorista acusado de provocar acidente

A 3ª Vara Criminal de Santarém manteve a prisão de Sirley Dantas Lira, motorista acusado de dirigir embriagado e matar dois romeiros durante a “Caminhada da Fé com Maria”, em dezembro do ano passado, no oeste do Pará. Ele também é réu por três tentativas de homicídio. A decisão foi proferida pelo juiz Gabriel Velozo de Araujo, em audiência de instrução e julgamento realizada nesta quarta-feira (7),

A sentença atendeu ao pedido do Ministério Público do Pará, autor da ação contra Sirley. Na oportunidade, o réu prestou depoimento e contou a sua versão sobre as circunstâncias da tragédia. Também foram ouvidas 10 testemunhas de acusação, incluindo sobreviventes do atropelamento, familiares das vítimas, e agentes da Polícia Rodoviária Federal (PRF) e policiais militares, que atuavam na noite do acidente.

A defesa de Sirley alegou ausência de provas quanto à intenção do motorista de atropelar as vítimas e alegou que ele estaria sob surto psicótico no momento do acidente, tese que foi reforçada durante o interrogatório, quando Sirley disse ter “perdido os sentidos” e que não lembrava do momento da colisão com os fiéis. A partir dessa argumentação, a defesa do réu pediu que ele respondesse pelo crime em liberdade.

Na decisão final, porém, após ouvir as testemunhas e o depoimento do réu, o juiz Gabriel Velozo de Araujo reconheceu a materialidade e a existências de indícios suficientes da autoria do crime, e manteve a prisão cautelar de Sirley por dois homicídios dolosos e três tentativas de homicídio doloso, enquanto aguarda a decisão definitiva sobre o caso. A defesa ainda pode recorrer da decisão.

Ele está preso desde o dia 4 de dezembro do ano passado, data do acidente. Agora, o réu passará pelo Tribunal do Júri Popular. A data, porém, não foi definida.

Sobre o caso

Segundo a denúncia do Ministério Público, Sirley dirigia embriagado junto a outros dois homens, Odair José Costa Soares, e Antônio José Costa Soares, quando avançou sobre a procissão, na BR-163, entre Mojuí dos Campos e Santarém. Duas pessoas morreram, mãe e filho, Maria Ângela Gomes Moraes e Marcílio Neto de Moraes, e outras várias ficaram feridas.

O acidente ocorreu após o condutor do veículo furar o bloqueio da Polícia Rodoviária Federal, na comunidade de Cipoal. Os três homens que estavam no carro foram presos em flagrante, após tentarem fugir e serem alcançados pela Polícia Militar. A PRF disse que eles foram submetidos ao teste do bafômetro e o equipamento atestou embriaguez. Além disso, a equipe também encontrou uma quantidade de maconha no interior do veículo.