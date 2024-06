Fiação elétrica fica pendurada em rua após poste tombar, no bairro do Umarizal, em Belém

Um poste tombou e a fiação elétrica ficou pendurada no meio da rua Antônio Barreto, entre Generalíssimo Deodoro e travessa 14 de Março, no bairro do Umarizal, em Belém. Devido ao incidente, registrado na tarde desta sexta-feira (28/06), um grande congestionamento ocorre na via.

VEJA MAIS

Ainda não há mais informações sobre o que teria ocasionado o tombamento do poste na área. Imagens que circulam nas redes sociais mostram os veículos particulares e ônibus parados na rua, tentando desviar da fiação que está suspensa de um lado a outro na via. Populares relataram que um veículo por vez está conseguindo passar por um espaço onde a fiação não encosta nos automóveis.

A Redação Integrada de O Liberal solicitou mais informações sobre o caso para a Superintendência Executiva de Mobilidade Urbana de Belém (Semob) e Equatorial, e aguarda o retorno.

Em nota, a Polícia Civil informou que, até o momento, o caso não foi registrado na delegacia que atende a área. A PC ressalta que é importante fazer o Boletim de Ocorrência. As denúncias podem ser feitas em delegacias ou on-line pela Delegacia Virtual.

O que fazer em caso de fiação elétrica na rua

Não se aproxime dos fios: Mantenha distância dos fios caídos ou expostos. Eles podem estar energizados e representar um sério risco de choque elétrico.

Evite tocar: Nunca toque nos fios caídos, mesmo que pareçam inofensivos. Também evite tocar em qualquer coisa que esteja em contato com os fios, como árvores, veículos ou cercas.

Avise as autoridades: Entre em contato imediatamente com a companhia de energia elétrica local para relatar a situação. Eles são os responsáveis por lidar com fios elétricos caídos. Em algumas regiões, você pode também precisar avisar os serviços de emergência (como os bombeiros).

Sinalize o local: Se for seguro fazê-lo, coloque barreiras ou sinalize a área para alertar outras pessoas sobre o perigo, até que a equipe de emergência chegue.

Fique afastado até a chegada da ajuda: Não tente resolver o problema por conta própria. Aguarde até que profissionais capacitados e equipados cheguem ao local para lidar com os fios.