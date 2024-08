Fazendeiro suspeito de tentar matar funcionário é preso no Pará

Um fazendeiro que não teve identidade revelada foi preso na quinta-feira (29), em Cumaru do Norte, no sudeste paraense, durante uma operação da Polícia Federal, em parceria com o Ministério Público do Trabalho e Ministério do Trabalho e Emprego. As instituições tinham como objetivo investigar situações de trabalhadores que viviam em condições análogas à escravidão.

A ação partiu após a notícia de tentativa de homicídio sofrida por um homem que trabalhava para o fazendeiro. Ele é suspeito de, no dia 17 de julho, ter baleado quatro vezes um funcionário, por conta de desentendimento sobre pagamento de salário. O empregado sobreviveu, apesar de ter levado dois tiros na cabeça e dois no ombro. Além disso, segundo a polícia, o investigado já responde criminalmente por homicídio em Mato Grosso.

Na fazenda, foram encontradas duas espingardas (uma de calibre 20 e outra 22) de fabricação artesanal, 20 munições calibre 20, 13 munições calibre 380 e uma pistola Imbel calibre 380, todas em desacordo com a legislação vigente. As armas ficavam próximas do fazendeiro, enquanto observava os trabalhadores em suas tarefas, segundo a polícia.

Durante o procedimento dos órgãos fiscalizadores, o fazendeiro se mostrou desrespeitoso e confrontando a fiscalização, sendo possível constatar a coação que ele exercia sobre seus funcionários, detalhou a Polícia Federal. Houve contradição em relatos quanto à remuneração e a dívidas contraídas com o homem.

Após constatação dos crimes de posse ilegal de arma de fogo e redução à condição análoga à de escravidão, o homem foi conduzido à Delegacia de Polícia Federal em Redenção para as medidas cabíveis e colocado à disposição da justiça.