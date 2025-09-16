Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Logo Jornal Oliberal Logo Jornal Amazônia
Edição do Dia
Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Assine O Liberal
Assine O Liberal
Ícone Pesquisar
logo jornal amazonia
O Liberal chevron right Polícia chevron right

Polícia

Fazendeiro é morto com tiro de espingarda na zona rural de Tailândia

O suspeito fugiu em uma motocicleta após efetuar o crime. A Polícia Civil apura o caso

O Liberal
fonte

A imagem em destaque mostra a motocicleta que o suspeito utilizou para fugir após o crime. (Foto: Reprodução | Portal Tailândia)

Um homem identificado como Gecivaldo Pereira de Oliveira foi morto com disparo de espingarda no último domingo (14/9), na vicinal 13, zona rural de Tailândia, nordeste do Pará. Ele era proprietário de uma fazenda e foi morto na área de pasto da propriedade. Por enquanto, as circunstâncias e motivações do crime são desconhecidas.

Conforme o Portal Tailândia, moradores relataram que Gecivaldo chegou a pedir ajuda, mas não resistiu aos ferimentos e morreu ainda no local. O suspeito, que até o momento não foi identificado, fugiu em uma motocicleta após efetuar o crime. O veículo foi encontrado abandonado às margens da vicinal e levado à Delegacia de Tailândia.

Até o começo da manhã desta terça-feira (16/9), o autor dos disparos não tinha sido localizado. A Redação Integrada de O Liberal solicitou um posicionamento da Polícia Civil sobre o caso e aguarda retorno.
 

 

Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞
Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱

Palavras-chave

polícia

fazendeiro é morto

tiros de espingarda

zona rural

tailândia
Polícia
.
Ícone cancelar

Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo!

Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é.

Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos.

Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado!

RELACIONADAS EM POLÍCIA

POLÍCIA

Fazendeiro é morto com tiro de espingarda na zona rural de Tailândia

O suspeito fugiu em uma motocicleta após efetuar o crime. A Polícia Civil apura o caso

16.09.25 9h54

POLÍCIA

‘Olho de Gato’ e mais duas pessoas são presas por sequestro e assalto a taxista em Santarém

Os suspeitos foram localizados em um motel. A Polícia Civil investiga o caso

16.09.25 9h26

POLÍCIA

Empresário é socorrido após ser baleado em Marudá

Até agora, nenhuma pessoa foi presa por suspeita de envolvimento no caso

16.09.25 8h53

EXECUÇÃO

Quem é Ruy Ferraz Fontes, ex-delegado-geral de São Paulo assassinado na Praia Grande

Delegado de Polícia por mais de 40 anos, Ruy Ferraz Fontes foi assassinado nesta segunda-feira, 15, na Praia Grande, no litoral sul paulista

15.09.25 20h53

MAIS LIDAS EM POLÍCIA

POLÍCIA

Empresário é socorrido após ser baleado em Marudá

Até agora, nenhuma pessoa foi presa por suspeita de envolvimento no caso

16.09.25 8h53

execução

Ex-delegado-geral de São Paulo é assassinado em emboscada; veja

O crime aconteceu na tarde desta segunda-feira (15); Imagens de câmeras de segurança registraram a perseguição e a morte do delegado

15.09.25 20h48

POLÍCIA

‘Olho de Gato’ e mais duas pessoas são presas por sequestro e assalto a taxista em Santarém

Os suspeitos foram localizados em um motel. A Polícia Civil investiga o caso

16.09.25 9h26

FIM DAS BUSCAS

Corpo de jovem morta em Tribunal do Crime é encontrado em área de mata

Adriana Miranda teve a sentença determinada por integrantes do Comando Vermelho em Igarapé-Miri

16.09.25 2h34

Logo portal oliberal

EQUIPES

COMERCIAL

EXPEDIENTE

GRUPO LIBERAL

O Liberal Digital

Tv Liberal

Assine O Liberal

Publicidade Legal

Política de Privacidade

AMAZÔNIA

LIBERAL FM

Ouça a Rádio

Promoções

Programação

CONTEÚDO PATROCINADO

LIBPLAY

Vídeos

Podcast

COLUNAS & BLOGS

Entregadores

ÚLTIMAS

BELÉM

PARÁ

POLÍCIA

POLÍTICA

ECONOMIA

Concurso e Emprego

BRASIL

ESPORTES

Paysandu

Remo

Futebol

Mais Esportes

Lance a Lance

RECEITAS

CULTURA

Música

Cinema

Televisão

Novela

Agenda