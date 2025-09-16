Fazendeiro é morto com tiro de espingarda na zona rural de Tailândia

Um homem identificado como Gecivaldo Pereira de Oliveira foi morto com disparo de espingarda no último domingo (14/9), na vicinal 13, zona rural de Tailândia, nordeste do Pará. Ele era proprietário de uma fazenda e foi morto na área de pasto da propriedade. Por enquanto, as circunstâncias e motivações do crime são desconhecidas.

Conforme o Portal Tailândia, moradores relataram que Gecivaldo chegou a pedir ajuda, mas não resistiu aos ferimentos e morreu ainda no local. O suspeito, que até o momento não foi identificado, fugiu em uma motocicleta após efetuar o crime. O veículo foi encontrado abandonado às margens da vicinal e levado à Delegacia de Tailândia.

Até o começo da manhã desta terça-feira (16/9), o autor dos disparos não tinha sido localizado. A Redação Integrada de O Liberal solicitou um posicionamento da Polícia Civil sobre o caso e aguarda retorno.

