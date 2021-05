Família de vítima de explosão em restaurante de São Brás ficou sabendo da morte pela internet

Morreu, na manhã desta terça-feira (18), Maria do Socorro da Conceição, vítima da explosão em um restaurante no bairro de São Brás, em Belém, no dia 8 deste mês. Ela teve 77% do corpo queimado e não resistiu aos ferimentos após ficar 10 dias internada no Hospital Metropolitano de Urgência e Emergência (HMUE), em Ananindeua. A informação foi confirmada pela família da vítima.

Informações sobre a morte da vítima começaram a circular no início da manhã desta terça. No entanto, até às 10h15, a família não havia recebido nenhum comunicado oficial. A advogada da família, dra Leomara Barros, disse que os familiares receberam a notícia por meio de portais da internet, sem ter nenhum tipo de confirmação.

No entanto, já por volta das 10h40, a morte de Maria do Socorro foi confirmada. "A equipe médica informou agora aos familiares sobre o óbito. Solicito que seja respeitado esse momento da perda e no momento oportuno marcamos uma entrevista", disse a advogada.

O caso

A explosão que deixou Maria do Socorro com 77% do corpo queimado aconteceu no início da manhã do dia 8, um sábado, por volta das 6h40. Ela era funcionária do restaurante e havia acabado de chegar no local para iniciar o expediente.

O gás de um botijão do estabelecimento vazou durante a madrugada e, quando a mulher acendeu um fogão, aconteceu a explosão. Desesperada, a vítima saiu correndo, gritando, enquanto aguardava o socorro. Os destroços ficaram espalhados pela travessa Primeiro de Queluz, entre as avenidas Ceará e Cipriano Santos.

O impacto foi tão grande que janelas de apartamentos vizinhos foram quebradas e alguns carros que estavam estacionados próximo do local também foram danificados. Outras duas pessoas que passavam por perto do restaurante também ficaram feridas. O Corpo de Bombeiros foi acionado e socorreu a Maria do Socorro, que estava com ferimentos graves.