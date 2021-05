'Se óbito ocorreu, não informaram', diz família de vítima de explosão em São Brás

Familiares de Maria do Socorro da Conceição, vítima da explosão em um restaurante no bairro de São Brás, em Belém, no dia 8 deste mês, afirmam que não há nenhuma confirmação da morte dela, como começou a circular nas redes sociais na manhã desta terça-feira (18). Segundo a família, Maria do socorro permanece internada no Hospital Metropolitano de Urgência e Emergência (HMUE), em Ananindeua.

A reportagem entrou em contato com a dra. Leomara Barros, advogada da família, que afirmou que ninguém da família havia sido comunicado oficialmente da suposta morte de Maria do Socorro, até às 10h15. Ela contou que os familiares receberam essa notícia por meio de portais de notícia, sem ter nenhum tipo de confirmação.

"Se o óbito ocorreu, os familiares não foram informados primeiramente, e sim a imprensa", disse Leomara Barros. Parentes de Maria do Socorro estão se encaminhando para o hospital para verificar de perto a situação. Até a noite desta segunda-feira (17), ela permanecia internada e sedada, mas respirava normalmente.

O caso

A explosão que deixou Maria do Socorro com 77% do corpo queimado aconteceu no início da manhã do dia 8, um sábado, por volta das 6h40. Ela era funcionária do restaurante e havia acabado de chegar no local para iniciar o expediente.

O gás de um botijão do estabelecimento vazou durante a madrugada e, quando a mulher acendeu um fogão, aconteceu a explosão. Os destroços ficaram espalhados pela travessa Primeiro de Queluz, entre as avenidas Ceará e Cipriano Santos.

O impacto foi tão grande que janelas de apartamentos vizinhos foram quebradas e alguns carros que estavam estacionados próximo do local também foram danificados. Outras duas pessoas que passavam por perto do restaurante também ficaram feridas. O Corpo de Bombeiros foi acionado e socorreu a Maria do Socorro, que estava com ferimentos graves.