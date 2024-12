Família busca ajuda para localizar idosa desaparecida em Outeiro

Ana Maria Mendes, 73 anos, moradora do distrito de Outeiro, em Belém, está desaparecida desde a noite de quarta-feira (11). Diagnosticada com Alzheimer, a idosa foi vista pela última vez por vizinhos entrando em um ônibus da linha Outeiro-São Brás, conforme relatou sua irmã, Maria do Socorro Mendes.

Ana Maria vive com o filho, que na ocasião havia saído para comprar alimentos em um mercado próximo. Ao retornar, percebeu que a mãe não estava em casa. A família iniciou buscas imediatamente, visitando lugares que a idosa costumava frequentar e tentando contato com conhecidos. Um boletim de ocorrência foi registrado na delegacia do distrito e, agora, os familiares pedem apoio da população para encontrar Ana Maria.

“Já se passaram 24 horas e nada, estamos desesperados”, disse a irmã. De acordo com Maria do Socorro, a mãe não costuma sair sozinha e a preocupação é maior pela condição de saúde da idosa, que pode comprometer sua orientação.

A família solicita que qualquer pessoa que tenha informações sobre o paradeiro de Ana Maria Mendes entre em contato pelos números (91) 91 98286-1758 e 98427-5229 ou procure diretamente a delegacia de Outeiro.

Ana Maria foi descrita como uma mulher de pele clara e cabelos grisalhos curtos. A colaboração de moradores de Outeiro e de Belém é essencial para localizar a idosa com segurança. Os parentes destacam que a solidariedade de todos é fundamental em momentos como este e esperam que as informações levem ao reencontro com Ana Maria.