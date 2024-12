Brasileiro desaparece durante mochilão pela Europa e Interpol é acionada

O brasileiro André Alves do Nascimento, de 35 anos, desapareceu durante um mochilão pela Europa. Segundo a família, que reportou o sumiço do homem, o último contato com ele foi no dia 6 de novembro. O retorno de André ao Brasil estava previsto para o dia 18 de novembro.

No dia 4 de novembro, o brasileiro chegou a Paris e informou a mãe, Maria de Lourdes. No dia seguinte, a troca de mensagens continuou, assim como no próximo. O último contato de André com a família foi para avisar que estava a caminho de Amsterdã, nos Países Baixos.

Andreia Alves do Nascimento, irmã de André, diz que a mobilização da família em busca dele iniciou no dia 8 de novembro, após um amigo informar que também não conseguia contato com ele. A princípio, os familiares prestaram um boletim de ocorrência na Polícia Civil da Paraíba, mas logo procurou o Itamaraty. A Polícia Federal acionou a Organização Internacional da Polícia Criminal (Interpol), segundo o delegado Guilherme Torres.

A primeira fase de ações da Interpol envolve busca por informações em sistemas abertos do país onde André foi localizado pela última vez. Em seguida, na segunda fase, a Polícia Federal enviará notificações aos países membros da Interpol — atividade chamada de “difusão amarela”. O delegado Guilherme orienta que familiares de pessoas desaparecidas em outros países busquem pela Polícia Federal, órgão representante da Interpol no Brasil.

O Ministério das Relações exteriores declarou, em nota, que está ciente do caso e mantém contato com autoridades locais da Europa, enquanto presta assistência consular à família de André.