Casal brasileiro desaparecido no Chile revela como conseguiu sobreviver em meio à nevasca

O casal brasileiro Eraldo Rodrigues, de 60 anos, e Aurora da Silva Rodrigues, de 59 anos, que ficou desaparecido por cinco dias no Chile, revelou detalhes sobre como conseguiu sobreviver em meio a condições climáticas extremas, incluindo temperaturas de até -20ºC. Durante o período de desaparecimento, eles chegaram a comer gelo para se hidratar.

Eraldo e Aurora saíram de Resende, no interior do Rio de Janeiro, no dia 2 de agosto para uma viagem de carro pela América do Sul, passando pela Argentina e Chile. No entanto, no domingo, 18 de agosto, durante a travessia no Passo de São Francisco, na fronteira entre os dois países, o casal enfrentou uma nevasca intensa que os deixou isolados.

"Foram dias muito difíceis, a nossa fé foi colocada à prova e a nossa esperança de retornar também. Quando nós nos vimos na situação, a única certeza que tínhamos é que podíamos não voltar", desabafou Aurora em entrevista ao G1.

VEJA MAIS

Segundo relatos da nora do casal, Cíntia Martins, o tempo estava bom quando saíram do hotel, mas logo foram surpreendidos pela nevasca. O veículo do casal atolou na neve, obrigando-os a sair do carro e procurar abrigo. Durante esses dias, eles encontraram um lugar para se abrigar e usaram os poucos recursos que tinham no carro, como maçãs, biscoitos, balas e latas de atum, para sobreviver. Além disso, improvisaram o aquecimento usando sacolas plásticas entre as meias e os tênis.

No quarto dia, com a água acabando, o casal começou a comer gelo para se hidratar, e o gás do fogareiro também se esgotou, o que tornou a situação ainda mais crítica. "Assim passaram a primeira noite. No dia seguinte, o carro já estava tomado de neve, era impossível sair de lá. Eles foram até o carro assim que conseguiram sair no mau tempo, limparam a neve ao máximo. Mas, a nevasca continuava", contou Cíntia.

Diante da falta de água potável, Aurora e Eraldo foram obrigados a comer gelo para se hidratar. (Foto: Arquivo Pessoal)

Desesperados, eles escreveram bilhetes com pedidos de socorro e deixaram recados nos vidros do carro na esperança de que alguém os encontrasse. Na última sexta-feira (23), após intensas buscas, a polícia do Chile conseguiu resgatar o casal, após cinco dias.

Segundo informações do G1, os dois deixaram o refúgio no abrigo Laguna Verde, na região do Atacama, onde foram abrigados, na manhã de sábado (24) e se encontraram com o filho e a nora, que viajaram ao Chile após o desaparecimento. Os quatro vão fazer uma viagem e devem retornar para o Rio de Janeiro em aproximadamente 10 dias.

*(Hannah Franco, estagiária de jornalismo, sob supervisão de Felipe Saraiva, editor web de OLiberal.com)