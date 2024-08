casal de brasileiros desaparecido em viagem ao chile é encontrado vivo

O casal de brasileiros Eraldo Rodrigues, de 60 anos, e Aurora Rodrigues, de 59, foram encontrados com vida no Passo de São Francisco, na fronteira entre o Chile e a Argentina, na sexta-feira (23/8), após cinco dias desaparecidos. Eles sumiram no domingo (18/8) em uma viagem de carro pela América do Sul. Familiares e amigos fizeram uma campanha para encontrá-los. O reencontro dos brasileiros com a família deve acontecer neste sábado (24/8).

neste sábado (24/8).

“Foram encontrados e estão sendo cuidados. Já informaremos tudo mas agora vamos dedicar esse momento para nós. Muito obrigado por tudo. Vocês foram incríveis”, escreveram os parentes do casal em um comunicado publicado na internet.

VEJA MAIS

Para o site de notícias local 24 Horas Regiones, o general Jorge Muñoz, chefe de segurança na região do Atacama, informou que o casal ficou preso na área montanhosa que liga o Chile à Argentina devido a condições climáticas adversas. “Aparentemente eles estão em boa condição de saúde”, declarou.

Eraldo e Aurora são de Resende, no Rio de Janeiro, e viajam pela América do Sul em um Nissan Versa vermelho. A viagem foi planejada por muito tempo e tinha um roteiro pré-definido. A família começou a se preocupar quando perdeu contato com o casal.

Filhos do casal chegaram a viajar até o Chile para ajudar nas buscas. Eraldo e Aurora passaram a noite em um abrigo na região do Lago Verde, no Chile.