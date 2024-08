Dois corpos são encontrados em iate de luxo que afundou na Sicília, diz fonte

Mergulhadores que retomaram nesta quarta-feira (21.08) a busca por seis pessoas desaparecidas após o iate do empresário britânico de tecnologia Mike Lynch afundar na costa da Sicília há dois dias encontraram dois corpos, disse uma fonte próxima às operações de resgate nesta quarta-feira.

O Bayesian, um super iate de 56 metros de comprimento com bandeira britânica, levava 22 pessoas e estava ancorado no porto de Porticello, perto de Palermo, quando virou durante uma forte tempestade na segunda-feira.

Quinze pessoas sobreviveram e o corpo de um membro da tripulação já tinha sido recuperado. Entre os seis desaparecidos estão Lynch, sua filha de 18 anos e Jonathan Bloomer, presidente não-executivo do Morgan Stanley International.

A inspeção subaquática do naufrágio foi retomada nesta quarta-feira, informou o corpo de bombeiros nas redes sociais, tendo anteriormente descrito as operações como "longas e complexas".

O iate está deitado de lado a uma profundidade de cerca de 50 metros, o que dá aos mergulhadores de 8 a 10 minutos para inspecioná-lo antes de precisarem ressurgir.

A guarda costeira italiana disse que está usando um veículo operado remotamente para inspecionar o fundo do mar e tirar fotos e vídeos subaquáticos que podem fornecer "elementos úteis e oportunos" para as investigações em andamento sobre o desastre.

Passageiros desaparecidos

Lynch, de 59 anos, é um dos empreendedores de tecnologia mais conhecidos do Reino Unido e já foi chamado de Bill Gates do país.

Ele criou a maior empresa de software do Reino Unido, a Autonomy, vendida para a HP por 11 bilhões de dólares em 2011. O negócio acabou desfeito de maneira espetacular, com a gigante da tecnologia dos EUA acusando-o de fraude, o que resultou em um longo julgamento. Lynch foi absolvido de todas as acusações por um júri em San Francisco em junho.

Os outros passageiros desaparecidos são a esposa de Bloomer, Judy, o advogado da Clifford Chance Chris Morvillo e sua esposa, Neda Morvillo. Morvillo representou Lynch no julgamento em San Francisco, e Bloomer foi testemunha em seu favor.

Os especialistas não sabem explicar como uma embarcação de luxo de grande porte, supostamente com equipamentos e recursos de segurança de primeira linha, pode ter afundado em questão de minutos, conforme relatado por testemunhas. Outro iate ancorado próximo a ele saiu ileso da tempestade.

O Bayesian, de propriedade da esposa de Lynch, foi construído pela empresa naval italiana Perini em 2008 e reformado pela última vez em 2020. Ele tinha o mastro de alumínio mais alto do mundo, medindo 72 metros, de acordo com seus fabricantes.