Tornado afunda Iate de luxo com turistas na Itália; bilionário britânico está entre os desaparecidos

Um veleiro de luxo que navegava na costa da Sicília, na Itália, naufragou após ser atingido por um tornado por volta das 5h da manhã desta segunda-feira (19). O iate, batizado de Bayesian, possuía 22 pessoas a bordo quando afundou.

Testemunhas relataram à agência de notícias italiana ANSA que, no momento em que o tornado eclodiu, o barco ainda estava no porto, com a âncora baixada. A tempestade teria partido o mastro da vela, o que desequilibrou o barco, fazendo-o afundar.

Segundo a Guarda Costeira Italiana, uma pessoa morreu e outras seis se encontram desaparecidas até o momento. Entre os desaparecidos está Mike Lynch, um bilionário britânico do ramo da tecnologia conhecido como "Bill Gates do Reino Unido". Ele também é o dono do Iate. A esposa dele, Angela Bacares, foi resgatada com a filha do casal e outras 13 pessoas.

Segundo os sobreviventes, a maioria dos passageiros estava dormindo quando o tornado atingiu a embarcação. Uma das sobreviventes, identificada apenas como Charlotte, contou à imprensa italiana que acordou já dentro da água. Ainda assim, conseguiu sair da cabine e salvar sua filha, uma bebê de um ano.

Tornados são considerados fenômenos extremamente raro no mar Mediterrâneo, no entanto, tempestades e chuvas pesadas atingiram várias regiões da Itália nos últimos dias, causando inundações e deslizamentos de terra. "O vento estava muito forte. O mau tempo era esperado, mas não dessa magnitude", relatou um oficial da Guarda Costeira à agência de notícias Reuters.

(*Beatriz Rodrigues, estagiária sob supervisão de Vanessa Pinheiro, editora web de Oliberal.com)