Família segue em busca de fotógrafo brasileiro desaparecido em Paris

Um fotógrafo brasileiro está desaparecido há cinco dias em Paris, na França, de acordo com familiares e amigos. Flávio de Castro Sousa, de 36 anos, parou de fazer contato desde o dia 26 de novembro, quando deveria ter embarcado de volta ao Brasil.

As pessoas próximas ao fotógrafo afirmam que, até o momento, não receberam nenhuma informação sobre o que pode ter acontecido. “O que a gente precisa é que a polícia de lá investigue”, afirmou, à CNN, o fotógrafo Lucien Esteban, sócio de Flávio. “Só com uma investigação da polícia a gente vai conseguir, por exemplo, acessar as câmeras de rua. Porque Paris tem muita câmera, mas, até então, sem novidades”, acrescentou.

Segundo a família de Flávio, a Latam informou que o check-in para o voo ao Brasil chegou a ser feito, mas o brasileiro não embarcou. No dia seguinte, um amigo de Flávio recebeu uma mensagem de uma chamada Alex, contando que, no dia 26, o fotógrafo havia sofrido um acidente e foi hospitalizado, mas liberado no mesmo dia.

A mensagem teria sido enviada por um francês, que teria conhecido o brasileiro durante a viagem a Paris. Segundo o relato da família, Flávio teria solicitado a prorrogação da estadia no apartamento por mais um dia. Ele teria ido ao imóvel, mas, desde então, não respondeu mais às mensagens.

VEJA MAIS

Alex contou que todos os pertences de Flávio foram retirados do apartamento, inclusive o passaporte. De acordo com pessoas próximas ao brasileiro, a polícia local, a embaixada do Brasil na França e a Polícia Federal já foram acionadas. Os familiares do fotógrafo pedem que o nome dele seja incluído na lista de pessoas desaparecidas da Interpol.

O Ministério das Relações exteriores informou à CNN que o Consulado-Geral do Brasil em Paris “tem conhecimento do caso, está em contato com as autoridades locais e presta assistência consular aos familiares do nacional”.

Algumas horas após o desaparecimento do fotógrafo, a mãe de Flávio tentou contato pelo celular, mas sem retorno. Na madrugada do dia 28, uma pessoa atendeu o telefone, mas por não falar português, passou para um brasileiro que trabalha em um restaurante em Paris.

O brasileiro, identificado como Denis, “conversou com a mãe e explicou que acharam o celular em um vaso de plantas, por volta das 7h do dia 27 de novembro, na porta do restaurante”, diz a nota enviada pela família.