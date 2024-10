Influenciadora brasileira morre em Paris após ser atropelada na faixa de pedestre

A influenciadora digital brasileira Fernanda Carolina Lind Silva, de 31 anos, natural de Santos, no litoral de São Paulo, morreu após ser atropelada em Paris, na França. Segundo a família, ela saiu para praticar corrida, conforme costumava fazer, quando sofreu o acidente ao atravessar uma rua, na faixa de pedestre, em uma área entre as comunas Saint-Cloud e Suresnes.

O marido da influenciadora, Pedro Angelo Abatayguara Rosal, ao ser alertado sobre o acidente por um aplicativo no relógio digital que Fernanda usava no momento da colisão, foi até o local e encontrou a esposa recebendo os primeiros socorros. Exames constataram que ela teve fraturas em três costelas e na clavícula e um ferimento gravíssimo na cabeça.

Familiares desembarcam em Paris na manhã de quarta-feira (16.10) e chegaram a ver Fernanda, mas ela teve a morte cerebral constatada no mesmo dia.

Fernanda Lind morava no exterior há seis anos e trabalhava em uma empresa de comércio exterior no mercado de Artes e Design. Em suas redes sociais, onde acumulava cerca de 50 mil seguidores, compartilhava dicas sobre a França no perfil Paris lowcost, no Instagram.

De acordo com a família, o acidente é investigado pela polícia como homicídio e o motorista responsável foi detido para esclarecimentos às autoridades.