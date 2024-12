Falso pai de santo é preso após estuprar e colocar culpa no 'Zé Pilintra'

Um homem de 51 anos, que se dizia pai de santo, foi preso pela Polícia Civil nesta quinta-feira (19), em Belém, acusado de estuprar ao menos seis vítimas, entre elas menores de idade. As investigações iniciaram após denúncia de uma vítima na Delegacia Especializada no Atendimento à Mulher (Deam), na capital paraense.

A prisão tem caráter preventivo enquanto durarem as investigações, informou a Polícia Civil. De acordo com relatos, o suspeito teria utilizado a religião de matriz africana para aliciar suas vítimas, cometendo abusos sexuais durante supostos rituais. Ao todo, seis vítimas já registraram boletins de ocorrência, quatro na Deam e duas menores na Delegacia Especializada no Atendimento a Criança e ao Adolescente (Deaca), em Ananindeua.

Entre as vítimas que realizaram denúncia contra o falso pai de santo, uma mulher que afirmou ter sido estuprada por ele dos 12 aos 17 anos. Em outro relato, uma das vítimas disse que foi estuprada após o falso religioso a convidar para um ritual. Ao chegar no local, o homem estava sozinho e teria tentado forçá-la a realizar sexo oral nele. Após tentar resistir, o homem começou a se masturbar até ejacular em seus pés, contou a vítima.

“Memória fraca”

Ao ser confrontado pela vítima no final do alegado ritual, o falso pai de santo disse não ter lembranças do ocorrido, pois, segundo ele, estaria aparelhado por ‘Seu Zé Pilintra’, tentando se esquivar da acusação responsabilizando a entidade bastante conhecida da chamada linha da esquerda da Umbanda.

O mandado de prisão preventiva foi cumprido na residência do suspeito, que não ofereceu resistência durante a ação dos agentes. O inquérito segue em andamento. A Polícia Civil informou à reportagem que o suspeito preso está sendo investigado por estupro em concurso material com estupro de vulnerável continuado. A Polícia Civil solicitou perícias e ouve testemunhas para apurar o caso.