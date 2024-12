Prefeito eleito de Bonito, no Pará, é condenado por importunar adolescente de 15 anos

O prefeito eleito de Bonito, no nordeste paraense, Alex Silva, foi condenado pelo Tribunal de Justiça do Estado do Pará (TJPA) a um ano de prisão por importunação sexual contra uma adolescente de 15 anos, crime que teria ocorrido em julho do ano passado. Por nunca ter tido a prisão provisória decretada, Alex poderá responder em liberdade, segundo a decisão.

De acordo com o TJPA, em nota à reportagem, o processo cujo réu é Alex Silva encontra-se em segredo e somente as partes têm acesso. “Houve decisão de primeiro grau, que não conta com o trânsito em julgado e não tem relação do mandato eleitoral”, informou o órgão.

Já o Tribunal Regional Eleitoral do Pará (TRE-PA) disse que, mesmo condenado, o prefeito eleito será diplomado normalmente no ano que vem. “A Justiça Eleitoral só pode se pronunciar se for ajuizada uma ação que solicite a retirada do mandato”, detalhou.

A reportagem tentou contato com o político, mas não obteve retorno. O Grupo Liberal também aguarda mais informações do Ministério Públcio do Estado do Pará (MPPA) sobre o caso.