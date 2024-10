Eleições 2024: veja quando será a posse de prefeitos e vereadores eleitos

Cidadãos brasileiros foram às urnas, no último domingo (6), durante as eleições 2024 para determinar os vereadores e prefeitos dos próximos quatro anos. Os eleitos assumem o poderes executivo e legislativo ao nível municipal. Em 52 municípios brasileiros, sendo 15 capitais, a eleição para prefeito ocorre no 2º turno, com realização no dia 27 de outubro. Confira abaixo quando ocorre a diplomação e posse de prefeitos e vereadores eleitos.

Qual a data da diplomação de prefeitos e vereadores eleitos em 2024?

Segundo o Tribunal Regional Eleitoral do Pará (TRE-PA), a diplomação de prefeitos e vereadores eleitos em 2024 deve ocorrer até o ia 19 de dezembro do presente ano. A data da cerimônia varia conforme o calendário eleitoral de cada município e não é definida pelo TRE do estado.

Qual a data da posse de prefeitos e vereadores eleitos em 2024?

A posse de prefeitos e vereadores eleitos em 2024 ocorre no dia 01 de janeiro de 2025, quarta-feira.

O que é a diplomação de prefeitos e vereadores eleitos em 2024?

A diplomação de prefeitos e vereadores eleitos é determinante para a comprovação de que os candidatos foram escolhidos pelo povo conforme a legislação eleitoral. Antes da cerimônia, é necessário que os eleitos apresentem documentos que garantam a aptidão para assumir os cargos. A entrega do diploma, que habilita o candidato a tomar posse do cargo designado, ocorre na sede do cartório eleitoral ou em outro espaço determinado pela Justiça Eleitoral, variando conforme o local.

(*Lívia Ximenes, estagiária sob supervisão da coordenadora de Oliberal.com, Heloá Canali)