Eleições 2024: Pará elege 28 prefeitas no 1º turno, uma a mais que em 2020; MDB domina vitórias

O Pará elegeu 28 prefeitas no 1º turno das eleições de 2024, uma prefeita a mais que em 2020, segundo dados do TSE (Tribunal Superior Eleitoral). Partido do governador Helder Barbalho, o MDB (Movimento Democrático Brasileiro) é a sigla que mais elegeu representantes mulheres para o executivo municipal - foram 22 vitórias femininas no estado.

Segundo partido com mais prefeitas eleitas, o PP (Partido Progressistas) conta agora com 4 mulheres na prefeitura no interior paraense. São elas: Fernanda Tonheiro, eleita em Capitão Poço; Professora Aline, em Nova Timboteua; Gilma Ribeiro, em Oeiras do Pará; e Marcellanne Cristina, eleita em São João do Araguaia.

As demais siglas com representantes femininas eleitas são o União Brasil, com a vitória de Consuelo Castro por 56,05%, em Ponta de Pedras, e o PSD (Partido Social Democrático), com a eleição de Lidiane Feitosa por 41,04%, em São João da Ponta. A primeira derrotou o candidato Zezé da Pesca (PT); a segunda, a candidata Rayana Sousa (PSDB).

O número de prefeitas eleitas no Pará representa 19,44% do total de disputas nos 144 municípios do estado - índice maior que o do Brasil, com 15,5% de representantes femininas eleitas no executivo municipal em todo o país. As mulheres são 51,5% da população brasileira.

Apesar do número baixo quanto à população feminina brasileira, tanto o Brasil quanto o Pará tiveram aumento no índice de prefeitas eleitas em relação às eleições de quatro anos atrás. Em 2020, as mulheres representaram apenas 12% das vitórias no 1º turno nos municípios. No mesmo ano, no Pará, foram 18,75%.

Veja a lista das mulheres eleitas prefeitas no 1° turno das eleições 2024:

Município | Prefeita eleita | Partido | Porcentagem dos votos

Abaetetuba - Francineti Carvalho (MDB) 41,72%

Almeirim - Lúcia do Líder (MDB) 70,78%

Aurora do Pará - Vanessa Gusmão (MDB) 70,35%

Benevides - Luziane Solon (MDB) 84,82%

Cachoeira do Piriá - Bete Bessa (MDB) 76,43%

Canaã dos Carajás - Josemira (MDB) 80,51%

Capitão Poço - Fernanda Tonheiro (PP) 53,85%

Colares - Maria Lucimar (MDB) 41,44%

Conceição do Araguaia - Elida Elena (MDB) 50,07%

Concórdia do Pará - Elisangela Celestino (MDB) 51,23%

Curionópolis - Mariana Chamon (MDB) 73,32%

Floresta do Araguaia - Majorri Santiago (MDB) 58,26%

Gurupá - Iracilda Alho (MDB) 56,72%

Juruti - Dona Lucidia (MDB) 51,33%

Marituba - Patrícia Alencar (MDB) 71,36%

Nova Esperança do Piriá - Alcineia Ferro (MDB) 57,84%

Nova Timboteua - Professor Aline (PP) 53,50%

Oeiras do Pará - Gilma Ribeiro (PP) 37,37%

Piçarra - Laane Barros (MDB) 80%

Ponta de Pedras - Consuelo Castro (União Brasil) 56,05%

Rio Maria - Marcia Ferreira (MDB) 54,95%

Rondon do Pará - Adriana Andrade (MDB) 49,71%

São Caetano de Odivelas - Professora Leila (MDB) 66,36%

São Domingos do Araguaia - Elizane Soares (MDB) 58,78%

São João da Ponta - Lidiane Feitosa (PSD) 41,04%

São João de Pirabas - Kamily Araújo (MDB) 60,77%

São João do Araguaia - Marcellanne Cristina (PP) 47,28%

Ulianópolis - Kelly Destro (MDB) 67,26%