Falso gari assalta clientes de estabelecimento comercial, em Belém

Um homem vestido com roupas de gari assaltou clientes de uma panificadora, na última terça-feira (21), em Belém. Conforme as informações iniciais, o caso ocorreu no final da manhã, na Travessa 14 de Março com a rua Ferreira Pena, no bairro do Umarizal. Uma câmera de segurança do local registrou toda a ação.

O relógio marcava 10h40 quando as imagens mostram o homem chegando ao local. Além do uniforme, o homem também usa um boné branco e segura um capacete de motocicleta. Cerca de cinco pessoas estavam no local quando o suspeito entrou e abordou um dos clientes que estava sentado em uma das mesas.

Com uma arma de fogo, o homem rendeu a primeira vítima e fezz ameaças. Uma mulher saiu do local ao ver que a arma, assim como outras duas clientes que também correram ao perceber que se tratava de um assalto.

A funcionária do estabelecimento permaneceu atrás do balcão enquanto o suspeito puxou um cliente para o local e mandou que ele entregasse os pertences e sua aliança. Neste momento, ele também ordenou que a atendente do local pegasse o dinheiro do caixa. Antes de fugir com os itens, o suspeito mandou que as duas vítimas deitassem no chão.

Ainda não informações se o homem foi identificado pelas autoridades. Em nota, a Polícia Civil informou que equipes da Seccional da Sacramenta trabalham para identificar e localizar os suspeitos do crime. A Redação Integrada de O Liberal solicitou mais informações sobre o caso para Polícia Militar e aguarda retorno.