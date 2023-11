Assalto no Polo Joalheiro: suspeitos entraram ‘disfarçados’ e levaram objetos, armas e coletes

Cinco suspeitos assaltaram uma loja de joias localizada dentro do Espaço São José Liberto, popularmente conhecido como Polo Joalheiro, neste domingo (19), no bairro do Jurunas, em Belém. O crime ocorreu por volta das 8h, quando duas pessoas supostamente fardadas com o uniforme da Polícia Militar, em um Gol cinza de placa não identificada, e mais três à paisana, pediram água para colocar no radiador do veículo no momento em que estava ocorrendo a troca de serviço entre os seguranças do espaço. Foram roubados dois revólveres calibre 38 e dois coletes, além de objetos pessoais dos vigias e o veículo pessoal de um dos trabalhadores. Objetos de valor do comércio assaltado também foram levados, porém, os agentes não conseguiram especificar o que foi levado e o valor do prejuízo. O carro levado na fuga dos suspeitos já foi localizado pela PM no bairro do Marco.

De acordo com informações do 20º Batalhão da Polícia Militar (BPM), os dois vigilantes que estavam finalizando o turno, foram rendidos ao abrirem a porta do lugar a pedido do, até então, supostos PM’s.

“Os seguranças foram amarrados, momento em que foram feitas várias tentativas de entradas nas salas que possuem objeto de valor, tendo os suspeitos conseguindo arrombar uma das salas e levar diversos objetos”, explicou o Batalhão no boletim.

Em nota, a Polícia Civil do Pará (PC-PA) informou que apura o caso por meio da Divisão de Repressão a Furtos e Roubos (DRFR). “Imagens de câmera de monitoramento estão sendo analisadas e informações que ajudem na investigação podem ser repassadas pelo Disque-denúncia, 181”, complementou pedindo ajuda da população nas buscas.

Os envolvidos no assalto ainda não foram identificados e nem presos. No entanto, o veículo, que pertencia a um dos vigias, e roubado no momento da fuga dos suspeitos, foi localizado abandonado na periferia do bairro do Marco, na capital paraense.

Patrimônio

O Polo Joalheiro agrega 42 empresas formais, 122 ourives, 29 empreendedores criativos, 45 designers,seis lapidários e 54 unidades produtivas. Dentro do Espaço funcionam 10 lojas de marcas individuais e uma loja colaborativa que reúne a produção de 42 empreendedores. Essa estrutura comercializou R$ 1.149.811,58 em 2020.

Uma design que comercializa jóias e relógios no espaço, e não quis se identificar por questões de segurança, relatou que no momento do assalto não estava no Polo Joalheiro por ser domingo - dia em que ela não vai à sua loja -, mas que soube do ocorrido por meio de um funcionário. “O que me fizeram foi que prenderam os seguranças na troca de turno e entraram especificamente em uma joalheira só”, acrescentou.

Segundo a fonte, a loja assaltada é especialista em jóias antigas e raras de ouro, e que os suspeitos teriam “levado tudo” do comércio. “Até agora está um verdadeiro ponto de interrogação. Ontem teve evento no Polo e estava tudo normal, ali nunca houve assalto. Eu acho que tem que ser verificado, precisa ter uma resposta, porque não pode um ponto turístico como o São José de Liberto acontecer um negócio desses e ninguém saber o que aconteceu”, afirmou a design.

Procurada pela reportagem, a Secretaria Estadual de Desenvolvimento Econômico, Mineração e Energia (SEDEME) informou que irá se pronunciar por meio da Polícia Civil por se tratar de uma investigação.