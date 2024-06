Executor de PM da reserva recebeu ordem de facção para cometer o crime em Ananindeua, diz PC

A Polícia Civil informou que a ordem para executar o policial militar da reserva, Edilson César Pereira, no bairro do 40 horas, em Ananindeua, partiu de integrantes de uma facção criminosa. Na manhã desta segunda-feira (17/06), em coletiva, a PC detalhou sobre a prisão de dois suspeitos de envolvimento na morte do Subtenente César, como era popularmente conhecido. O crime ocorreu na noite de sábado (15/06), em um mercadinho na avenida Hélio Gueiros.

Durante a coletiva, o delegado geral da Polícia Civil, Walter Resende, declarou que o suspeito de atirar e matar o PM da reserva teria uma dívida com traficantes e assim foi ordenado a matar o Subtenente César.

“Os mandantes do crime são vinculados a facções criminosas e tem envolvimento no tráfico de drogas na área. Segundo que se apurou preliminarmente, esse elemento (suspeito de executar) tinha dívida com traficantes e recebeu a missão de praticar esse crime como uma maneira de quitar a dívida. Os mandantes arientaram quem seria a vítima e ele executou. Mas isso tudo ainda é objeto de investigação. Com a prisão deles certamente vamos poder ampliar a investigação e buscar todos os envolvidos”, afirma o delegado.

Conforme o delegado, durante o depoimento, o investigado informou que devolveu a arma de fogo após o crime. “A arma está sendo objeto de diligência da nossa instituição. Segundo informe, ele recebeu essa arma para praticar o crime e logo em seguida teve que devolvê-la. Certamente que o depoimento dele não merece muita credibilidade, mas nós estamos fazendo todos os esforços para juntar no inquérito policial todos os elementos possíveis que possam levar esse elemento para sua condenação, assim como os outros envolvidos nesse homicídio”, diz Walter Resende.

Suspeitos

Além do suspeito de executar o policial da reserva, outro homem também foi preso por supostamente dar apoio depois do assassinato. “Eles foram presos em menos de 24 horas depois do homicídio. Além do executor, o outro foi autuado por dar apoio logístico após o cometimento do crime. É importante ressaltar o trabalho unificado de todo o sistema de segurança pública, logo após o fato. Tanto Polícia Civil, Polícia Militar, a Secretaria de Administração Penitenciária, todos unidos conseguiram identificar o autor da execução”, aponta o delegado Walter Resende.

Os suspeitos foram capturados no bairro do Coqueiro. Conforme a PC, o exército estava em um condomínio, onde morava, e já se preparava para deixar o Pará. Já o outro suspeito de auxiliar no crime, foi capturado na casa onde morava, algumas ruas de distância. “Além disso, ainda foi apreendido celulares, drogas, munições, o veículo usado e até a roupa que ele usou no momento em que praticou o crime. Também há outros elementos que nos possibilitaram fazer uma prisão em flagrante. O executor do homicídio já possui passagens pela Justiça e é conhecido por envolvimento em alguns delitos”, informa Walter Resende.

Após a prisão dos investigados, conforme a PC, as diligências continuam para identificar e prender os mandantes do crime que ceifou a vida do PM aposentado Edilson César Pereira.