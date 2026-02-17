Ex-vaqueiro é preso no Tocantins suspeito de furtar 20 cabeças de gado no Pará

Um ex-vaqueiro de uma fazenda localizada na zona rural de Novo Repartimento, no sudeste do Pará, a cerca de 180 quilômetros de Marabá, foi detido no estado do Tocantins nesta segunda-feira (16). O homem foi identificado apenas pelas iniciais D. S. da C. Ele deverá responder pelo crime de furto qualificado de 20 cabeças de gado.

A investigação foi iniciada pela Delegacia de Polícia Civil após denúncia do proprietário de uma fazenda situada nas proximidades do distrito de Maracajá. O fazendeiro relatou o desaparecimento de pelo menos 20 bovinos ao longo de diferentes períodos de 2024.

Durante as apurações, dois suspeitos foram identificados: um comerciante do ramo de açougue e o ex-vaqueiro apontado como o responsável direto pelos furtos.

Por meio de operação policial, o homem foi preso em cumprimento a mandado de prisão preventiva expedido pela Justiça de Novo Repartimento. A ação contou com o apoio da 9ª Superintendência Regional do Lago, do Núcleo de Apoio à Investigação (NAI) de Tucuruí e do 9º Batalhão da Polícia Militar do Tocantins.

Após ser localizado, o suspeito foi conduzido à Delegacia de Polícia Civil de Araguatins, onde permanece à disposição da Justiça. Agora, a polícia segue em busca do segundo envolvido no caso.