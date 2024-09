Ex-sargento da PM de Rondônia é preso PF em Marabá durante operação contra tráfico de cocaína

Um ex-sargento da Polícia Militar do Estado de Roraima (PM-RO) foi preso pela Polícia Federal, na manhã de quarta-feira (25/9), em Marabá, no sudeste do Pará. A prisão aconteceu durante a operação “Hierarquia”, realizada também em Rondônia, Sergipe, Paraná e Bahia. O trabalho policial teve o objetivo de cumprir 30 mandados judiciais – dez de prisão preventiva e 20 de busca e apreensão - expedidos pela 2ª Vara de Delitos de Tóxicos de Porto Velho/RO, contra tráfico de cocaína.

De acordo com a PF, a investigação teve início em fevereiro do ano passado, após a prisão em flagrante de um cabo do Corpo de Bombeiros Militar de Rondônia, que foi detido transportando 48 kg de cocaína em Porto Velho, em Rondônia. Na semana seguinte, um sargento da PM-RO, irmão do bombeiro, foi morto, junto com outro comparsa, durante uma intervenção policial em Goiás, enquanto transportavam cerca de 60 kg de cocaína, ainda conforme a polícia.

Em agosto de 2023, um ex-sargento da PM-RO, acompanhado de outro integrante da organização criminosa, foi preso em flagrante enquanto transportava 37 kg de cocaína na BR-319, em direção a Humaitá, no Amazonas. Em março de deste ano, após ter obtido liberdade provisória, o ex-sargento foi novamente preso, desta vez transportando 35 kg de cocaína na cidade de Itabuna/BA.

Com a decisão expedida pela 2ª Vara de Delitos de Tóxicos de Porto Velho, o ex-sargento foi detido pela PF em Marabá, sudeste do Pará, na manhã desta quarta-feira (25/9). O carro do alvo foi apreendido e o canil da Guarda Municipal de Marabá foi acionado para auxiliar nas buscas por entorpecentes no interior do veículo. Não foram encontradas drogas no automóvel.

Acredita-se que grande parte das drogas que havia sido apreendida tinha como destino o Nordeste brasileiro, mais especificamente a Bahia. Durante as investigações, foi identificado o líder da organização criminosa no Nordeste, que seria o destinatário da droga. As ações se deram nas cidades de Porto Velho (RO), Guajará Mirim (RO), Londrina (PR), Marabá, Itabuna (BA) e Itapicuru (BA).