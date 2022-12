Ex-presidiário é assassinado a tiros durante emboscada ao tentar atravessar rua em Altamira

Antônio Eli dos Santos Ramalho, de 40 anos, foi assassinado a tiros na tarde de domingo (18) em Altamira, região sudoeste do Pará. Ele atravessava a rua João Rodrigues, no bairro Premem, quando dois homens numa motocicleta o emboscaram e efetuaram os disparos de arma de fogo. Antônio ganhou a liberdade provisória recentemente. A motivação do crime ainda é um mistério. A investigação deve ficar sob responsabilidade da Polícia Civil (PC). Com informações do Confirma Notícia.

Moradores disseram à Polícia Militar (PM) que a dupla de suspeito estaria aguardando pela vítima. As pessoas que estavam próximas do local do crime relataram terem ouvido, ao menos, cinco tiros.

Uma testemunha disse que Antônio tinha hospedado em um hotel próximo ao terminal rodoviário na tarde de sábado (17) e que, antes de ser morto, ele teria ido almoçar.

A cena do crime foi isolada pelo PM até a chegada da PC. Perto do corpo de Antônio, a polícia localizou diversas cápsulas de arma de fogo. Durante a investigação, foi constatado que o ex-presidiário possuía uma faca escondida na cintura.

Ajude a polícia com mais informações

Quaisquer informações que possam ajudar na solução do caso podem ser encaminhadas ao Disque-Denúncia (181). A ligação é gratuita e pode ser feita de qualquer telefone. Também é possível mandar fotos, vídeos, áudios e localização para a atendente virtual Iara, pelo WhatsApp (91) 98115-9181. Em ambos os casos, não é necessário se identificar.