Ex-policial penal atira em atual da ex-esposa e comete suicídio

Na madrugada desta quarta-feira (1º), primeiro dia do ano, um ex-policial penal identificado como Alex Freitas atirou contra o namorado de sua ex-esposa e, em seguida, tirou a própria vida. O caso ocorreu por volta das 2h50, na comunidade Nova Transunião, localizada na região do Assurini, zona rural do município de Senador José Porfírio, no sudoeste do Pará.

VEJA MAIS

De acordo com informações apuradas pela reportagem do Amazônia, Alex invadiu o terreno da casa onde sua ex vivia com o atual namorado e disparou pelas costas da vítima, cuja identidade não foi divulgada. Em seguida, Alex apontou a arma para si mesmo. O primeiro disparo o fez cair no chão, mas ele ainda estava consciente e efetuou um segundo tiro, também contra seu crânio, que foi fatal.

A vítima atingida por Alex foi socorrida após sua companheira acionar as autoridades e encaminhada ao Hospital Municipal de Senador José Porfírio. Até o momento, não há informações atualizadas sobre seu estado de saúde.

A Polícia Civil informou que o caso foi registrado na delegacia local e que perícias foram solicitadas para contribuir com as investigações. As circunstâncias do crime e os fatores que motivaram a ação seguem sob apuração.