Ex-policial militar é preso com armas e munições em Mosqueiro

Um ex-policial militar foi preso na manhã do último domingo (23) com armas, munições, colete balístico, drogas e celulares, na ilha de Mosqueiro, em Belém. De acordo com informações divulgadas pela Polícia Militar do Pará, equipes do 25° Batalhão foram acionadas para atender uma ocorrência de perturbação do sossego e consumo de entorpecentes na rua Cruzeirense, bairro do Aeroporto, no distrito.

Ao chegar no local informado na denúncia, um homem que estava na residência se identificou aos militares como sendo policial militar. A guarnição checou a documentação e constatou que o mesmo se tratava de soldado excluído da PMPA, o qual estava com um mandado de prisão em aberto.

O homem recebeu voz de prisão e foi conduzido com mais sete pessoas que se encontravam na residência. No local, os policiais encontraram um fuzil T4 cal .556 com 44 munições; duas pistolas G2C com 25 munições, uma pistola cal .380 com 14 munições; um colete balístico, quatro celulares, uma bandoleira, sete papelotes de material análo​go a cocaína e 80g de material análogo a maconha. Os envolvidos e todo o material encontrado foi apresentado na delegacia para os procedimentos cabíveis.

Submetralhadora

No mesmo dia, os policiais, também, receberam a informação que um homem estaria com uma submetralhadora dentro de um automóvel. Diante das informações, os policiais militares fizeram uma grande operação, em conjunto com a Polícia Civil, para prender o suspeito. Após uma intensa busca, os policiais encontraram o veículo com dois suspeitos. Dentro do carro, foram encontrados: uma submetralhadora Uzi .9mm com dois carregadores; uma pistola .380 com três carregadores e um colete balístico. Todos os envolvidos e os armamentos apreendidos, foram apresentados na 9° Seccional Urbana de Mosqueiro, para os procedimentos pertinentes ao caso.