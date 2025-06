Ex-guarda municipal sofre tentativa de homicídio em rodoviária de Mãe do Rio

Um ex-agente da Guarda Municipal de Mãe do Rio sofreu uma tentativa de homicídio na manhã de domingo (1º/5), na rodoviária do município do Nordeste do Pará. Segundo as informações iniciais, a vítima trabalhava em seu primeiro plantão como segurança na estação. Imagens de câmeras de segurança registraram o momento em que dois homens chegaram ao local em uma motocicleta e efetuaram os disparos de arma de fogo.

Conforme as informações do Portal B.O. Paragominas, a vítima atuou por cerca de 36 anos na Guarda Municipal antes de migrar para a segurança privada, onde atua há cerca de seis meses. No momento da tentativa de homicídio, a vítima estava dentro da rodoviária e conseguiu correr ao ver os dois suspeitos, que chegaram em uma motocicleta Honda Pop de cor preta.

Segundo as informações coletadas com a polícia, esta seria a primeira escala da vítima na rodoviária. As imagens das câmeras do local mostram quando os suspeitos chegam e o garupa inicia o ataque a tiros. Após os disparos, os suspeitos fugiram pela lateral de uma churrascaria, em direção à BR-010. No local, a polícia encontrou estojos de munição calibre .40.

O ex-guarda municipal não ficou ferido e relatou às autoridades policiais, ainda segundo o portal B.O. Paragominas, que desconhece a motivação para o crime. No entanto, acredita que possa ter relação com a antiga profissão na segurança pública.

A Redação Integrada de O Liberal solicitou mais informações sobre o caso para a Polícia Civil e foi informada que equipes da Delegacia de Mãe do Rio trabalham para identificar e localizar os suspeitos. "Qualquer informação pode ser repassada, em sigilo, ao Disque-Denúncia, pelo número 181", comunicou.