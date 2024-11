Ex-guarda municipal baleada em Mocajuba morre após um dia internada em hospital

Ana Meres Almeida Guimarães, de 49 anos, ex-guarda municipal baleada em um atentado na cidade de Mocajuba, morreu após um dia internada em estado grave no Hospital Metropolitano de Urgência, em Ananindeua. A informação sobre a morte da vítima foi confirmada pela Polícia Civil nesta quinta-feira (1411), que passou a investigar o caso como homicídio.

“A Polícia Civil informa que a delegacia de Mocajuba investiga o crime de homicídio contra Ana Meres Almeida Guimarães, de 49 anos. Perícias foram solicitadas. Informações que ajudem nas investigações podem ser repassadas pelo 190 ou 181”, comunicaram em nota.

Conforme as informações policiais, Ana Meres foi alvejada por vários tiros de arma de fogo na noite de terça-feira (12/11). A vítima conversava na calçada em frente da própria casa, no bairro Pranchinha, quando foi surpreendida por um homem que se aproximou e fez ao menos cinco disparos. A vítima foi socorrida em estado grave e trazida para a Grande Belém, onde passou por cirurgia. No entanto, não resistiu aos ferimentos e morreu no hospital.

Amigos e familiares de Ana Meres usaram as redes sociais para lamentar a morte da vítima. O caso segue em investigação. O suspeito pelo crime ainda não foi identificado.