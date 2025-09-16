ex-candidata a vereadora é morta a facadas em tailândia; ex-companheiro é preso

Uma tragédia abalou o município de Tailândia, no nordeste do Pará, na tarde desta terça-feira (16). A ex-candidata a vereadora Iris Mara França Aguiar, de 41 anos, foi morta a facadas na zona rural da cidade.

O crime ocorreu na vicinal 16, na Vila da Palha, onde a vítima havia adquirido recentemente um sítio. De acordo com a Polícia Civil, Mara foi atingida com pelo menos oito golpes de faca e morreu ainda no local.

O principal suspeito é o ex-companheiro de Mara, identificado como Vitor Barbosa, preso minutos após o crime e conduzido à Delegacia de Tailândia, onde prestou depoimento ao delegado plantonista. Ele segue preso à disposição da Justiça. Testemunhas relataram que o casal discutia momentos antes do assassinato.

Imagens recebidas pela reportagem mostram a chegada de uma ambulância do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) ao local, mas a equipe apenas confirmou a morte da mulher. Em uma gravação, é possível ouvir uma mulher chorando ao receber a notícia da morte. Outro vídeo registra o momento em que um carro funerário remove o corpo da vítima, enquanto uma moradora, em prantos, narra: “Estão levando o corpo, gente. Acabando de sair daqui. Meu Deus!”.

As motivações ainda estão sendo investigadas, mas a polícia trabalha com a hipótese de que o término do relacionamento e ciúmes do suspeito tenham contribuído para o desfecho violento.

Mara deixa três filhos e muitos amigos, que demonstraram revolta e consternação com a brutalidade do crime. Ainda não há confirmação se os filhos são fruto da relação com Vitor.