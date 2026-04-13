Estudante vai para a delegacia após atacar homem em situação de rua em Belém; arma foi apreendida

O aluno de uma universidade particular que foi flagrado ao atacar um homem em situação de rua com uma arma de choque foi apresentado pela Polícia Militar na Seccional de São Brás nesta segunda-feira (13/4). A PM informou que apreendeu o taser utilizado pelo jovem, que não teve a idade divulgada. Segundo a corporação, o equipamento é de uso restrito.

Uma guarnição do 2º Batalhão foi acionada pela manhã para verificar uma ocorrência de lesão corporal nas proximidades da universidade, da qual o estudante faz parte.

De acordo com a PM, quando os policiais chegaram ao local, encontraram um tumulto com pessoas ameaçando os alunos. Nas redes sociais circularam filmagens de entregadores de aplicativo indignados com o ocorrido e discutindo com um homem.

Polícia vai investigar o caso

Ainda conforme a Polícia Militar, os agentes conversaram com o coordenador do curso de Direito, que relatou que a arma de choque estava com o aluno. O estudante foi levado até a Seccional de São Brás, juntamente com o equipamento apreendido. Em nota, a Polícia Civil disse que um boletim de ocorrência foi registrado na unidade policial e o caso será investigado.

Nota do Cesupa

O Centro Universitário do Estado do Pará informou, por meio de nota, o afastamento dos alunos envolvidos no caso. Segundo o Cesupa, será aberto um procedimento administrativo interno para a devida apuração dos fatos e também haverá a aplicação de punição.

O Cesupa lamentou o ocorrido e disse que, ao tomar conhecimento dos fatos, a instituição adotou imediatamente medidas de colaboração com as autoridades policiais para a apuração do episódio.

“O coordenador do curso de Direito acompanhou pessoalmente as providências adotadas na Delegacia de Polícia. Além disso, o Cesupa realizará o afastamento imediato dos alunos de suas atividades acadêmicas e abrirá procedimento administrativo interno para a devida apuração dos fatos. O Regulamento Geral e o Código de Ética e Conduta do Cesupa serão aplicados para a adoção da punição devida”, informou.

O Cesupa também afirmou que “pauta sua missão acadêmica em valores humanísticos, integrando esses princípios à prática e à formação ética de seus alunos”. “Esse compromisso se reflete na interlocução permanente com órgãos de proteção social e nas ações desenvolvidas em todos os cursos para a promoção dos direitos fundamentais”, continuou.

Por fim, a instituição reafirmou o compromisso com a transparência e com a aplicação rigorosa de nossas normas internas e reforçou que colabora com as autoridades “para que episódios desta natureza não se repitam, preservando a integridade dos valores de cidadania” que o Cesupa defende.

A Redação Integrada de O Liberal tenta localizar a defesa dos estudantes para obter um posicionamento sobre o caso.