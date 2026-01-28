Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Logo Jornal Oliberal Logo Jornal Amazônia
Edição do Dia
Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Assine O Liberal
Assine O Liberal
Ícone Pesquisar
CONTINUE EM OLIBERAL.COM
X
logo jornal amazonia
O Liberal chevron right Polícia chevron right

Polícia

Envolvido em acidente que matou mulher em Marabá é PM da reserva

A colisão entre uma motocicleta e uma caminhonete foi registrada na madrugada da úlltima segunda-feira (26)

Da Redação
fonte

Com a violência da batida, Marlene Feitosa morreu na hora e Aguinaldo Pereira ficou gravemente ferido (Reprodução)

A Polícia Civil confirmou, na manhã desta quarta-feira (28), a identificação do responsável pelo atropelamento que vitimou Marlene Sousa Feitosa, de 51 anos, na madrugada da última segunda-feira (26), em Marabá, sudeste do Estado. O condutor é José do Espírito Santo Barbosa, subtenente da reserva remunerada da Polícia Militar, que se apresentou espontaneamente à 21ª Seccional de Polícia Civil acompanhado de seu advogado.

O acidente ocorreu no cruzamento da Avenida 2000 com a Rua Fortaleza, no Bairro Belo Horizonte. Marlene trafegava de motocicleta em companhia de Aguinaldo Almeida Pereira, que ficou gravemente ferido após a colisão contra uma caminhonete conduzida por Barbosa.

De acordo com o superintendente da Polícia Civil, delegado Antônio Mororó, a investigação avançou rapidamente, principalmente após a repercussão das imagens chocantes do acidente. “Destacamos um delegado com uma equipe tão somente para trabalhar em cima desse caso e, no final da tarde de ontem, nós já havíamos chegado à autoria”, revelou Mororó.

A polícia chegou ao nome de José do Espírito Santo após localizar e ouvir a passageira do veículo, que serviu como testemunha chave. O militar da reserva confessou a autoria do impacto na motocicleta durante o interrogatório, embora tenha alegado que não havia ingerido bebida alcoólica e que não trafegava em alta velocidade. Apesar das alegações, a Polícia Civil descarta, inicialmente, tratar o caso como homicídio culposo (quando não há intenção de matar). A linha de investigação aponta para o dolo eventual, quando o autor assume o risco de produzir o resultado fatal.

“Não será homicídio culposo no trânsito porque entende-se que houve assunção do risco. A pena varia de seis a 12 anos”, pontuou o superintendente. O delegado Antônio Mororó destacou que a análise técnica será fundamental para confrontar o depoimento do investigado. “Existem outras diligências a serem tomadas. A princípio trabalhamos com dolo eventual. A nossa equipe conseguirá analisar e determinar a velocidade aproximada”.

Após prestar depoimento, o subtenente foi liberado, conforme prevê a legislação para casos de apresentação espontânea fora do período de flagrante. O inquérito segue em andamento com a realização de perícias técnicas no local e nos veículos.

Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞
Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱

Palavras-chave

polícia

polícia militar

Acidente de trânsito

homicídio em canaã dos carajás

marabá

Polícia
.
Ícone cancelar

Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo!

Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é.

Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos.

Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado!

RELACIONADAS EM POLÍCIA

POLÍCIA

Envolvido em acidente que matou mulher em Marabá é PM da reserva

A colisão entre uma motocicleta e uma caminhonete foi registrada na madrugada da úlltima segunda-feira (26)

28.01.26 15h01

INVESTIGAÇÃO

Jovem é morto a tiros próximo à feira municipal de Tucuruí

O homicídio ocorreu no início da tarde desta quarta-feira (28)

28.01.26 14h11

TRÁFICO DE DROGAS

Suspeita de ‘delivery’ de drogas é presa com 78 tabletes de cocaína em condomínio de Belém

A ação policial ocorreu na segunda-feira (26)

28.01.26 13h20

INVESTIGAÇÃO

Jovem encontrada morta em córrego no Pará teve foto íntima vazada na internet, diz família

Elaine Freitas Carvalho, de 21 anos, foi encontrada sem vida no município de São Domingos do Araguaia

28.01.26 12h30

MAIS LIDAS EM POLÍCIA

INVESTIGAÇÃO

Jovem encontrada morta em córrego no Pará teve foto íntima vazada na internet, diz família

Elaine Freitas Carvalho, de 21 anos, foi encontrada sem vida no município de São Domingos do Araguaia

28.01.26 12h30

PRESO

Suspeito de matar policial reformado dentro de farmácia é preso em Ananindeua

Após buscas, o suspeito foi localizado e detido nesta quarta-feira (28)

28.01.26 10h23

INVESTIGAÇÃO

Jovem autista é encontrado morto dentro de kitnet em Ananindeua

O caso ainda é cercado de mistérios e segue sob investigação

27.01.26 19h48

TRÁFICO DE DROGAS

Suspeita de ‘delivery’ de drogas é presa com 78 tabletes de cocaína em condomínio de Belém

A ação policial ocorreu na segunda-feira (26)

28.01.26 13h20

Logo portal oliberal

EQUIPES

COMERCIAL

EXPEDIENTE

GRUPO LIBERAL

O Liberal Digital

Tv Liberal

Assine O Liberal

Publicidade Legal

Política de Privacidade

AMAZÔNIA

LIBERAL FM

Ouça a Rádio

Promoções

Programação

CONTEÚDO PATROCINADO

LIBPLAY

Vídeos

Podcast

COLUNAS & BLOGS

Entregadores

ÚLTIMAS

BELÉM

PARÁ

POLÍCIA

POLÍTICA

ECONOMIA

Concurso e Emprego

BRASIL

ESPORTES

Paysandu

Remo

Futebol

Mais Esportes

Lance a Lance

RECEITAS

CULTURA

Música

Cinema

Televisão

Novela

Agenda