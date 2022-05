Envolvido na morte de sargento da PM, homem é preso em Santa Bárbara, na Grande Belém

A polícia prendeu Erik Ruan Silva Azevedo, de 23 anos, na manhã desta quinta-feira (19), durante buscas na comunidade de Genipaúba, no município de Santa Bárbara, na Grande Belém. Ele admitiu que recebeu mil reais, para participar do assassinato do sargento da reserva da Polícia Militar, Juscelino Cardoso Cepeda, na tarde da última quarta-feira (18), no bairro de Caranaduba, na ilha de Mosqueiro, distrito de Belém. Com informações do site Ver-o-Fato.

Erik entregou dois comparsas dele. Um de prenome Emerson e um outro, que não foi identificado, mas a polícia informa que o homem é traficante no bairro do Guamá, na capital paraense. Antes mesmo da prisão de Erik, de acordo com a polícia, Emerson morreu em troca de tiros com os militares que tentavam capturá-lo.

"O moleque me chamou para ir lá matar ele só que ele não falou nada que ele era polícia, só me deu mil reais para eu ir lá fazer o serviço. Quando chegou na hora eu fiquei sabendo que ele era polícia'', disse Erik à polícia, já preso na Delegacia de Homicídios, em Belém.

O Crime

O sargento da reserva da PM, Juscelino Cardoso Cepeda, teve a casa invadida por um grupo de homens, na manhã de quarta-feira (18), na Estrada de São Francisco, no distrito de Mosqueiro, em Belém. Ele levou três tiros na cabeça.

De acordo com o Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu), o militar ainda foi socorrido pelo Corpo de Bombeiros para o Hospital Metropolitano, em Ananindeua, mas morreu na unidade hospitalar horas depois.