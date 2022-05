Suspeito de assassinar investigador da PC é morto em intervenção policial, em Mosqueiro

Uma intervenção policial resultou na morte de um suspeito de envolvimento no latrocínio de um investigador da Polícia Civil ocorrida em março deste ano. A ação foi na manhã desta quinta-feira (19), em Mosqueiro, e o homem foi identificado como Alexandre Rennan da Silva Paiva. Segundo informações da PC, ele teria reagido ao cumprimento de um mandado de prisão em seu desfavor e iniciado uma troca de tiros com os policiais.

A equipe de policiais civis da Divisão de Repressão ao Crime Organizado (DRCO) foi até o endereço do suspeito, em Mosqueiro, para dar cumprimento ao mandado de prisão. Ao entrar no imóvel, os agentes teriam sido recebidos com disparos de arma de fogo. Uma troca de tiros foi iniciada e Alexandre Paiva foi baleado.

Ele ainda chegou a ser socorrido pelos policiais e encaminhado para o Hospital Municipal de Mosqueiro, mas não resistiu aos ferimentos e morreu na unidade hospitalar. Ainda de acordo com a PC, Rennan teria efetuado os disparos que vitimaram o investigador José Bosco de Araújo Barbosa, em 7 de março último.

A PC informou que a arma do policial civil José Bosco, que havia sido roubada durante o latrocínio, foi encontrada em posse de Rennan durante o cumprimento do mandado de prisão. Ela foi apreendida e recuperada pelos policiais, em seguida encaminhada à delegacia para realização dos procedimentos cabíveis.