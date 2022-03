Investigador da PC morre após ser baleado durante tentativa de assalto em Nazaré

Um investigador da Polícia Civil identificado como Bosco Barbosa morreu após ser baleado durante uma tentativa de assalto no bairro de Nazaré, em Belém. A vítima, que é do quadro da Divisão de Investigação e Operações Especiais (DIOE), foi socorrida e encaminhada a um hospital particular, mas não resistiu aos ferimentos e faleceu no local. O caso ocorreu por volta das 20h30 desta segunda-feira (7), na alameda Lúcio Amaral, localizada na avenida Gentil Bittencourt.

No local, é grande a movimentação de equipes das polícias Civil e Militar. Desconsolada, e esposa do investigador está em choque e grita: "ele morreu, meu marido morreu". A mulher está sendo amparada por familiares.

O investigador estava na casa filho, que é tenente da Polícia Militar, quando foi baleado. Foi o também agente de segurança pública quem encontrou o pai baleado na frente da casa da família e o levou às pressas para atendimento de saúde em hospital particular. Entretanto, Barbosa veio a óbito.

A reportagem apura maiores informações com os órgãos do Sistema de Segurança Pública. Acompanhe!