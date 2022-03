Suspeito de participar de latrocínio contra enfermeiro é preso; carro usado na ação foi apreendido

Um homem, que ainda não teve identidade revelada, foi preso, na tarde desta quarta-feira (23), suspeito de ter envolvimento no latrocínio do enfermeiro Antônio Carlos de Farias Filho, de 25 anos. O homem seria o motorista do veículo utilizado para dar apoio à fuga dos demais envolvidos.

Ele e o carro foram localizados em Santa Luzia do Pará, cidade localizada a pouco mais de 50 km de Ourém, onde o crime ocorreu na noite desta terça-feira (22). Carlos morreu na madrugada desta quarta-feira (23), quando estava sendo transferido para um hospital particular, em Belém.

Segundo a Diretoria de Polícia de Interior (DPI) o veículo pertencia a uma mulher, que foi encaminhada à unidade policial para prestar esclarecimentos. Ela teria informado aos policiais que havia emprestado o carro para um amigo.

De posse das informações fornecidas, a polícia conseguiu localizar o homem. Diligências estão sendo realizadas para identificar os outros envolvidos. O caso está sendo investigado pela Polícia Civil.