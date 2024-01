Entregadores de aplicativos fazem protesto contra agressão sofrida por colega, em Ananindeua

Vários entregadores que trabalham por aplicativos se reuniram na manhã desta segunda-feira (29) em frente a um residencial, na rodovia Mário Covas, em Ananindeua, para protestar contra a agressão sofrida por um colega de profissão. No último sábado (28), o entregador Ailton Costa Freitas, de 20 anos, fez um boletim de ocorrência relatando ter recebido um tapa no rosto ao levar um medicamento em um condomínio, localizado no bairro do Coqueiro.

VEJA MAIS

Os colegas do entregador realizaram um ato na porta do condomínio para solicitar esclarecimentos do suposto agressor. Segundo a categoria, até o momento o homem não teria se manifestado para dar a versão do que ocorreu. O ato pacífico reuniu mais de 15 motociclistas que fizeram o trabalho de entrega via delivery. A Policia Militar está no local realizando o controle da situação.

Conforme o que foi informado pelo entregador, a plataforma tem uma regra de segurança em que os entregadores podem optar entrar ou não no condomínio para realizar a entrega. Ailton disse que mandou mensagem avisando a cliente que o pedido estava na portaria, mas a mulher teria insistido para que ele fosse até a porta do apartamento.

Quando o entregador disse que não iria, a mulher respondeu que o marido iria até o portão. No BO, o entregador conta que o homem estava agressivo e o agrediu com um tapa no rosto. Ailton teria tentado se defender do golpe, mas acabou caindo. Após a agressão, o entregador fez um vídeo mostrando a situação.