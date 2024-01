Jovem é agredido com garrafa de vidro e leva 37 pontos no rosto na Bahia

Um jovem de 22 anos teve que levar 37 pontos no rosto após ter sido agredido com uma garrafa de vidro. A violência ocorreu após ele separar uma briga na saída de uma festa no bairro de Stella Maris, em Salvador (BA), no último domingo (21). O caso foi registrado na delegacia do bairro de Itapuã e segue sendo investigado. Até esta quarta-feira (24), nenhum suspeito foi preso.

A vítima, identificada como Lucas Silva, aponta que o agressor seria outro jovem, que se identificou como filho de uma policial militar e que, por isso, "não daria nada" para ele. Ele não teve nome divulgado. As informações são do g1 Bahia.

Lucas disse que estava acompanhado do irmão mais três amigos. Todos deixavam uma festa no bairro da Pituba, quando o suspeito, que tem amizade com um dos rapazes, abordou o grupo dizendo que seu celular havia desaparecido.

"Ele pediu para todo mundo descer do carro, para revistar todo mundo, alegou que o celular dele tinha sumido. Ele fez isso e não achou [o aparelho]", contou.

Após a revista, Lucas e os amigos saíram em direção a uma festa no bairro de Stella Maris, no entanto, ficaram sabendo que o evento já tinha encerrado ao chegarem no local. A vítima diz que permaneceram em frente ao local do evento e, enquanto conversavam, foram surpreendidos pelo suspeito. "Ele [agressor] já veio com a garrafa de cerveja quebrada, na direção do meu amigo", lembrou Lucas.

A vítima afirmou que tentou salvar o amigo ao perceber que ele poderia ter sido atingido na barriga pelo suspeito. O jovem, que seria o alvo, foi ferido de raspão e teve ferimentos leves.

"Puxei ele [o suspeito] pelo pescoço para não acontecer o pior e tentei imobilizar. Aí acabei tropeçando, ele caiu em cima de mim, pegou e enfiou a garrafa no meu rosto", detalhou.

"Quando ele fez isso, começou a gritar: 'Minha mãe é PM. Você acha que vai dar alguma coisa para mim? Não vai pegar nada, porque minha mãe é PM'".

Após a agressão, o suspeito fugiu e, até então, não foi localizado. Lucas recebeu os primeiros socorros de uma enfermeira que estava no local. Em seguida, foi levado para o Hospital Aeroporto, em Lauro de Freitas, na Região Metropolitana de Salvador, onde foi atendido e levou 37 pontos no rosto.

Lucas Silva, de 22 anos, levou 37 pontos no rosto após golpe de garrafa de vidro (Foto/Arquivo pessoal)

A Polícia Civil informou que a vítima passou por exames de corpo de delito, e que já tem indícios da autoria do crime.

Lucas revela ter receio de sofrer coerção, pelo fato do suspeito dizer que é filho de uma agente da Polícia Militar. "Eu vim colocar minha cara na mídia para me proteger, porque eu tenho família", comentou.

(*Gabriel Bentes, estagiário sob supervisão do editor web de OLiberal.com, Felipe Saraiva)