Jogador do Nuggets é mordido por cachorro no rosto, leva 21 pontos e está fora da NBA

O titular do Denver Nuggets, Aaron Gordon, enfrenta um afastamento indefinido da equipe após sofrer lacerações no rosto e nas mãos em consequência de mordidas de cachorro no dia de Natal. As informações veio por meio do time na quarta-feira (27). O jogador teve que levar 21 pontos e está fora dos próximos jogos da NBA.

"Aaron está em boas condições e permanecerá afastado da equipe enquanto se recupera", afirmou o comunicado oficial do Denver Nuggets.

Com 28 anos, Gordon apresenta médias de 13,6 pontos, 6,9 rebotes e 3,4 assistências nesta temporada, marcando sua décima participação na liga. Notavelmente, contribuiu com 16 pontos e 10 rebotes na vitória por 120-114 sobre o Golden State Warriors no dia de Natal.