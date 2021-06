Encontrado corpo de policial federal desaparecido após acidente na Transamazônica

Foi encontrado na tarde desta terça-feira (1º) o corpo do policial federal Felipe Freitas Custódio, que estava desaparecido, após um acidente no quilômetro 790 da rodovia BR-230, na Transamazônica, entre os municípios de Uruará e Medicilândia, no sudoeste paraense, na última segunda-feira (31). Outros dois agentes ficaram feridos. Segundo informações repassadas pela Polícia Federal, a viatura em que os policiais estavam caiu de uma ponte e ficou submersa em um rio. Um deles não teria conseguido sair do automóvel.

Logo nas primeiras horas desta terça-feira, uma equipe da Polícia Federal se deslocou para o trecho, para acompanhar as buscas, que foram conduzidas pelo Corpo de Bombeiros de Altamira. O carro oficial usado pela equipe no momento do acidente foi encontrado na noite de segunda-feira.

Os três agentes trabalhavam em Altamira e, no momento do acidente, voltavam de um curso em Santarém. Não há informações do que possa ter ocasionado a tragédia.

Um dos policiais quebrou o fêmur e foi levado para o Hospital de Uruará, onde aguardava por um helicóptero para ser transferido a outro hospital, não informado, para ser submetido a um procedimento cirúrgico. O terceiro envolvido teve apenas ferimentos leves.

O Corpo de Bombeiros Militar do Pará e a Coordenadoria Estadual de Defesa Civil declararam que foram acionados para auxiliar no resgate do acidente. A Polícia Civil informou que um inquérito policial será instaurado para investigar o caso.

Por meio de nota, a Delegacia de Polícia Federal de Altamira confirmou, "com profundo pesar", o falecimento do agente de Polícia Federal, "no cumprimento de seu dever com a instituição e com a sociedade brasileira".



"O APF se deslocava para Altamira com mais dois agentes, após uma missão em Santarém, quando sofreram um acidente automobilístico em uma ponte sobre um Rio Uruará na Rodovia Transamazônica, próximo ao município de Uruará", completou o texto.

"Um policial exímio, de grande capacidade analítica e bom convívio com os colegas, Felipe foi o responsável pelos levantamentos e investigações que levaram à desarticulação de uma organização criminosa que realizava tráfico internacional de peixes ornamentais em Altamira e região, além de diversos outros trabalhos realizados em prol desta delegacia", finalizou a nota.