Acidente na Transamazônica deixa dois policiais federais feridos e outro desaparecido

Um policial federal está desaparecido e outros dois ficaram feridos durante um acidente de carro, registrado na tarde desta segunda-feira (31), no quilômetro 160 da rodovia BR-230, na Transamazônica, entre os municípios de Uruará e Medicilândia, no sudoeste do Pará.

De acordo com informações da Polícia Rodoviária Federal (PRF), o carro em que os agentes estavam caiu em um rio. Os dois ocupantes que ficaram feridos conseguiram escapar, mas o terceiro policial não foi submergiu, o que levou os colegas a considerarem a possibilidade dele ter ficado preso nas ferragens do veículo.

Segundo informações preliminares, os três agentes trabalhavam em Altamira e, no momento do acidente, voltavam de um curso do qual tinham participado em Santarém. A Polícia federal ainda não se posicionou oficialmente sobre o acidente.

*Matéria atualizada às 23h05 para retificação de informações