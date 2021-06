Continuam buscas por policial federal desaparecido após acidente na Transamazônica, no Pará

Ainda não foi encontrado o policial federal que está desaparecido após um acidente no quilômetro 790 da rodovia BR-230, na Transamazônica, entre os municípios de Uruará e Medicilândia, no sudoeste paraense. Outros dois agentes também ficaram feridos. Segundo informações da Polícia Rodoviária Federal (PRF), a viatura em que os policiais estavam caiu de uma ponte e ficou submersa em um rio. Um deles não teria conseguido sair do automóvel.

Na manhã desta terça-feira (1), segue em deslocamento para o local uma equipe da Polícia Federal para acompanhar as buscas, que estão sendo realizadas pelo Corpo de Bombeiros de Altamira. O carro oficial usado pela equipe no momento do acidente foi encontrado na noite desta segunda-feira (31).

Os três agentes trabalhavam em Altamira e, no momento do acidente, voltavam de um curso em Santarém. A Polícia Federal ainda não se posicionou oficialmente sobre o acidente. Não há informações do que possa ter ocasionado a tragédia.

Um dos policiais quebrou o fêmur e foi levado para o Hospital de Uruará, onde aguardava por um helicóptero para ser transferido a outro hospital, não informado, para ser submetido a um procedimento cirúrgico. O terceiro envolvido teve apenas ferimentos leves.

O Corpo de Bombeiros Militar do Pará e a Coordenadoria Estadual de Defesa Civil declararam que foram acionados para auxiliar no resgate do acidente. A Polícia Civil informou que um inquérito policial será instaurado para investigar o caso.